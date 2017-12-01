В Славянске отменили совещание горсовета из-за банки с надписью «ртуть»

В Славянске аппаратное совещание горсовета было досрочно закрыто из-за появления в сессионном зале банки с надписью «Ртуть».

Об этом сообщает «Новости Донбасса».

Отмечается, что активист Василий Хоменко поставил перед мэром Славянска Вадимом Ляхом эту банку и вышел на трибуну, чтобы выступить. В этот раз Лях сразу же вызвал полицию и закрыл аппаратное совещание. Активисты остались в зале и конфликтуют с полицейскими.

Полиция проводит экспертизу банки. Хоменко в своих показаниях указал, что нашел банку под сидением в сессионном зале, где обычно сидит. «Посмотрел банка пустая, краской пахнет, решил что это Вадим Михайлович [Лях] так шутит, ну и поставил ему», – заявил активист.

Похожий инцидент произошел 19 декабря. Тогда Василий Хоменко принес в здание горсовета банку с песком, на которой была наклеена этикетка с надписью «Ртуть».