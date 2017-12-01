Светличная, Клочко и Ткаченко возглавили рейтинг самых ответственных глав ОГА

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная имеет самый высокий процент выполнения обещаний среди всех председателей ОГА.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга аналитического портала «Слово и дело».

По данным издания, Светличная имеет самый высокий процент выполнения обещаний среди всех украинских глав ОГА – 68%. На втором месте председатель Сумской ОГА Николай Клочко с результатом 62%. На третьем – глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко (61%).

На четвертом и пятом – руководители Закарпатья Геннадий Москаль (55%) и Запорожской области Константин Брыль (53%). Последнее место занимает председатель Киевской ОГА Александр Горган (0%). 23-е место занял глава Хмельницкой администрации Александр Корнийчук (18%), 22-е – председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев (19%).