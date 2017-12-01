В Одессе открыли крупнейший в Украине Центр гемодиализа

В Одессе открыт крупнейший в Украине Центр гемодиализа. Новое медучреждение будет специализироваться на лечении почечной недостаточности, сообщают СМИ.

Как известно, создание Центра было инициировано главой Одесской областной госадминистрации Максимом Степановым.

"Почечная недостаточность – смертельная болезнь, если вовремя не обеспечить пациента лечением. В Одесской области каждый второй больной с таким диагнозом умирал, - сообщил Степанов. – Открытие Центра гемодиализа решит проблему очереди за диализом в Одесской области на 100%".

По данным департамента здравоохранения Одесской ОГА, в Одесской области в заместительной терапии на хроническую почечную недостаточность нуждаются около 700 пациентов. По состоянию на 1 декабря 2017 года, получали гемодиализ 246 человек. Еще 134 человека находились в очереди в связи с дефицитом мест. При почечной недостаточности организм теряет способность фильтровать кровь от токсических веществ, без оказания медицинской помощи это приводит к смерти.