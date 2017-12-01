Нардепы не стали отменять мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада отказалась отменить принятие законопроекта № 7350, которым еще на год продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

За принятие проекта постановления 7350-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 7 декабря 2017 года о принятии в первом чтении за основу и в целом проекта закона Украины о внесении изменений в раздел Х «Переходных положений» Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель» проголосовали 66 депутатов, сообщает Укринформ.

Такое решение Рады дает возможность Председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписать принятый законопроект и передать его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель».