В Ровненской области столкнулись автомобиль и автобус, есть погибшие

В Ровненской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в результате происшествия погибли 2 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что сегодня утром, 20 декабря, в селе Любомирка водитель автомобиля Geely, 43-летний житель Радивилова, двигаясь в направлении Костополя, при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes.

Сообщается, что в результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. 56-летний руководитель маршрутки получил незначительные травмы и был госпитализирован в больницу. Указано, что в автобусе находился только водитель.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек.