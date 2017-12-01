Суд Вены окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию

В Австрии Высший земельный суд Вены отказал в выдаче украинского миллиардера Дмитрия Фирташа Испании.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung. Решение суда является окончательным. Издание отмечает, что для Фирташа юридически оно является частичным успехом.

Таким образом, суд подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены в конце августа не экстрадировать Фирташа в Испанию. Напомним, в конце июля Испания выдала ордер на арест Фирташа, что усложняет экстрадицию бизнесмена в Соединенные Штаты Америки.

В Испании Фирташа называют главой преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, и требуют его экстрадиции. США уже три года добиваются экстрадиции Фирташа, обвиняя его в коррупции. При этом после решения Высшего земельного суда Вены о разрешении на экстрадицию Фирташа в США, испанский ордер являлся единственной причиной, почему Штаты не могут заполучить украинского бизнесмена.