В Одессе выборы в Таировскую ОТГ сопровождаются грязными технологиями?

В понедельник, 18 декабря на Facebook странице публичной группы «Таирово как оно есть» появилось видео, на котором неизвестные молодые люди, якобы, застают еще более неизвестных молодых людей за передачей из рук-в руки конверта с 500 гривнами за голос в пользу одного из кандидатов на пост Таировского поселкового головы.

Боты, созданные сутки назад, распространяют в сети интернет любительский ролик о платной агитации и «скупке» голосов в жилых массивах громады.

Дальнейшая технология достаточно проста. Тот, кого можно считать ботом, а не реальным человеком, размещает свой конструкт на официальной странице группы (естественно, без предварительной проверки аутентичности персонажа), вызывая, тем самым, «оживленную дискуссию», попутно совершая действия, возможно порочащие честь, достоинство и деловую репутацию одного из кандидатов.

Юристы одного из кандидатов утверждают, что такие действия носят все признаки нарушения статьи 28, части 4 статьи 32 Конституции Украины (каждый имеет право на уважение своего достоинства и право опровергнуть недостоверную информацию о себе, а также на возмещение морального вреда, причиненного распространением недостоверной информации). В соответствии со статьей 297 ГК Украины каждый имеет право на уважение его достоинства и чести. Достоинство и честь физического лица являются неприкосновенными. Согласно статье 299 ГК Украины каждый имеет право на неприкосновенность своей деловой репутации. В соответствии с указанными нормами пострадавший может обратиться с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Полный текст материала можно прочитать на сайте ivasi.news , журналисты которого исследовали одесских ботов.