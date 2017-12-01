Обстрел Новолуганского: стало известно о состоянии пострадавших

Пострадавшим в результате обстрела Новолуганского (Бахмутский район Донецкой области) была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего их эвакуировали для дальнейшего лечения в медучреждениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Так, по словам военного хирурга, старшего бригады военных врачей в Светлодарской районной больнице, в медучреждение вчера доставили восемь гражданских жителей с осколочными ранениями, пострадавших в результате обстрела из "Градов" поселка Новолуганское.

"Среди пациентов была маленькая девочка, которая к счастью не получила повреждения, однако возможно получила психологическую травму. Изверги открыли огонь из "Градов" прямо по спальному району поселка, в то время, когда на улице еще было людно. К счастью никто не погиб. В целом пациенты получили огнестрельные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, огнестрельные переломы, поражения грудной клетки, головы и тому подобное", - сообщил медик.

Как сообщил врач, пострадавшим оказали медицинскую помощь, состояние пациентов было стабилизировано, после чего они были эвакуированы для дальнейшего лечения в различные медицинские учреждения.