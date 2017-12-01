Прокуратура АР Крым вводит электронную форму для анонимных сообщений и видеосвязь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры на официальном сайте.

Отмечается, что режим оккупации на полуострове ограничил возможность осуществления выездных приемов граждан руководством прокуратуры Автономной Республики Крым, как того требует закон Украины "Об обращениях граждан", а именно: проводить личный прием граждан по месту их работы и проживания.

В связи с этим прокуратура приняла решение об организации выездных приемов граждан с целью выявления нарушений конституционных прав граждан – вынужденных переселенцев с временно оккупированной территории и фактов совершения оккупационной властью относительно них военных преступлений и преступлений против человечности.

Так, по данным пресс-службы, в мае 2017 года руководство прокуратуры АР Крым провело первые выездные приемы граждан на базе региональных прокуратур Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Львовской областей и Генической местной прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что таким образом удалось установить важные для следствия факты систематического и массового нарушения оккупационными властями положений международного гуманитарного права.

При этом в ведомстве сообщают, что был обнаружен круг лиц из числа переселенцев, сведения о которых имеют существенное значение для расследования преступной деятельности оккупационной власти, а также признания таких лиц потерпевшими. Кроме этого, прокуратура АР Крым заявляет, что стремится создать максимально благоприятные и безопасные условия для информирования о случаях нарушения прав крымчан, о совершении против них военных преступлений и преступлений против человечности. В связи с этим на официальном веб-сайте прокуратуры создается электронная форма для анонимных сообщений о фактах совершения указанных нарушений прав человека.

Также для эффективного диалога между прокуратурой автономии и лицами, пострадавших от оккупационного режима или стали свидетелями нарушений прав граждан Украины, проживающих в Крыму, через Skype вводится онлайн-видеосвязь с прокуратурой АР Крым.

"Установление эффективной обратной связи с населением при существующем режиме временной оккупации РФ части территории Украины – Автономной Республики Крым и г. Севастополя ‒ является важным неотъемлемым условием своевременного выявления и фиксирования случаев нарушения оккупационными властями конституционных прав человека, совершения в отношении крымчан военных преступлений и преступлений против человечности, с целью дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности на национальном и международном уровне", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По информации на сайте прокуратуры, в январе-сентябре 2017 года по результату рассмотрения обращений по существу прокуратурой АР Крым в 57 случаях были внесены сведения в ЕРДР о совершении уголовного преступления, что почти на 50% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (28 обращений). Кроме того, в 16 раз возросло количество обращений, которые по результатам рассмотрения были присоединены к уголовным производствам (11 обращений за 9 месяцев 2016 года и 178 за аналогичный период 2017 года).

По результатам проведенной работы этого года прокуратурой автономии лично было принято 82 граждан, из которых 57 подали письменные обращения (для сравнения: в 2014 году – 0 обращений граждан с личного приема, в 2015 и 2016 годах – по 14 обращений). В течение 9 месяцев 2017 года поступило 818 обращений, что вдвое превышает количество обращений за аналогичный период 2016 года (412). В указанном учетном периоде более чем вдвое (2,3 раза) увеличилось и количество решенных обращений – с 236 в 2016 году до 532 в 2017 году.