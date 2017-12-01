В Киевской области задержали криминального авторитета из Грузии

Полиция задержала криминального авторитета из Грузии, который скрывался от правосудия за совершение тяжкого преступления в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что гражданин иностранного государства был объявлен в розыск полицией Киевской области за нанесение тяжких телесных повреждений жителю пгт Ворзель. Так, в начале марта 2017 года в Киевской области в одном из продуктовых магазинов пгт Ворзель, неизвестный нанес ножевые ранения местному жителю.

С места происшествия нападавший скрылся, а потерпевший был доставлен в больничное учреждение с проникающим повреждением легкого и ребер.

По данному факту Ирпенским отделением полиции в Киевской области было начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодеса Украины. После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 49-летний уроженец Грузии, в прошлом известный, как "вор в законе", а ныне - криминальный авторитет.

Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины был проведен ряд оперативных мероприятий для установления места нахождения злоумышленника. Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности НПУ "взяли" уголовника на одной из квартир в Киевские области. Мужчину доставили в Ирпенское отделение полиции, где ему уже сообщено подозрение