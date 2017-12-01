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Боевик, показавший военный билет «ДНР» пограничникам, получил 8 лет тюрьмы

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области мужчину, который 2 года работал на боевиков, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время судебных слушаний установлено, что в сентябре 2014 года 46-летний житель Старобешевского района по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации «ДНР».

За 2 года службы на террористов осужденный успел «поработать» в нескольких незаконных вооруженных формированиях боевиков. Он входил в подразделение «Оплот», где занимал должность механика-водителя БМП, а также был зачислен в одну из воинских частей «министерства обороны ДНР», где получил звание ефрейтора и был обеспечен военной камуфлированной одежды и огнестрельным оружием.

Местами дислокации незаконных вооруженных формирований террористов, в которые входил осужденный, были Петровский район и микрорайон Мирный Донецка, а также Макеевка.

«Незаконные действия сообщника террористов были приостановлены в марте 2016 года. При пересечении блокпоста в Волновахском районе мужчина вместе с паспортом предъявил военный билет террористической организации «ДНР» и сразу же был задержан украинскими пограничниками», - говорится в сообщении.

Ильичевский районный суд Мариуполя поддержал позицию публичного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и, признав гражданина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), приговорил его к 8 годам заключения.


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