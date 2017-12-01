В Черкасской области СБУ задержала агента спецслужб России

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента спецслужб Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как отмечается, уроженец Самары длительное время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, мужчина был завербован Службой внешней разведки РФ еще в 1996 году.

"С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники СБУ задержали агента спецслужб РФ во время спецоперации. В ходе обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ. В настоящее время ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.