«Укрзалізниця» с 12 декабря отменила возврат билетов через Интернет

«Укрзалізниця» с 12 декабря временно приостановила возврат электронных билетов через интернет из-за их массовой перекупки и создания ажиотажа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока возврат проездных осуществляется только через железнодорожные кассы.

В «Укрзалізнице» сообщили, что такое решение было принято по многочисленным просьбам пассажиров для недопущения создания искусственного дефицита и спекуляций проездными документами на поезда.

Подавляющее количество билетов на наиболее популярные даты, в частности, зимние праздники, выкупается онлайн в первые минуты. После чего значительное их количество со временем возвращается, обычно в ночные часы.

Это говорит о том, что билеты выкупают с целью перепродажи. В компании отметили, что ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.