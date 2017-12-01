В тройку лидеров также вошли Геннадий Головкин и Теренс Кроуфорд Чемпион WBO во втором полулегком весе, украинец Василий Ломаченко назван лучшим боксером мира по версии ESPN.

Об этом сообщается на сайте телеканала ESPN.

Помимо Ломаченко, в десятку лучших боксеров по версии ESPN вошли: Геннадий Головкин (казахстанский боксер, выступающий в средней весовой категории), Теренс Кроуфорд (американский боксер, выступающий в первой полусредней весовой категории), Сауль Альварес (мексиканский боксер, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях), Кит Турман (американский боксер, выступающий в полусредней весовой категории), Эррол Спенс (американский боксер, выступающий в полусреднем весе), Мигель Анхель Гарсия (мериканский боксер, выступающий в легкой весовой категории), Сергей Ковалев (российский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории), Наоя Иноуэ (японский боксер, выступающий во второй наилегчайшей весовой категории), Деонтей Уайлдер (американский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории).