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Насалик уверен, что запасов угля хватит для работы ТЭС в отопительный сезон

Вчера, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Запасов угля в Украине хватит на работу тепловых электростанций во время отопительного сезона 2017-2018 годов.

Об этом сказал министр энергетики Игорь Насалик, говорится в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине угля для прохождения отопительного сезона".

По словам министра, к концу ноября запасы угля энергетических марок на складах украинских ТЭС выросли на 22% - до 1,32 млн тонн. К декабрю, - до 1,76 млн тонн.

"Запасы на складах энергогенерирующих компаний растут, поставки происходят регулярно. За ноябрь мы увеличили почти на 400 тыс. тонн количество угля газовой группы, не только за счет импорта, но и за счет собственной добычи. Нет причин для беспокойства - в отопительный период украинские ТЭС будут обеспечены топливом", - заверил Насалик.

Что касается антрацитового угля, от поставок которого из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украина отказалась в марте 2017 года, на сегодня его покупают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Соединенных Штатах Америки (США). "Весь антрацит мы вынуждены импортировать. Мы возим его из ЮАР, США и небольшие объемы из России для Луганской и Славянской ТЭС", - сообщил министр энергетики. Согласно энергетическому балансу, Украине до конца года необходимо импортировать 4,7 млн тонн энергетического угля.


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