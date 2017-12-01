ГПСУ: Идентифицировать задержанных в Крыму двоих украинцев пока невозможно

Идентифицировать задержанных Федеральной службой безопасности на админгранице с Крымом украинцев Госпогранслужба Украины не может, так как украинские пограничники не поддерживают «контактов с оккупантами».

Об этом в комментарии «Крым.Реалии» заявил спикер ГПСУ Олег Слободян.

«Они (российские пограничники, - ред.) нас про то, что происходит на временно оккупированном полуострове, не информируют. Из информации в СМИ, о ком идет речь и были ли эти факты на самом деле, понять сложно, поскольку никакие персональные данные не указаны. Идентифицировать этих людей невозможно», - сказал Слободян.

Ранее в ФСБ заявили, что в аннексированном Крыму пограничники задержали двух украинцев. Один из задержанных якобы находился в федеральном (российском) розыске, другой является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, совершенные в крупном размере.