ГПУ планирует конфисковать еще 5 миллиардов «денег Януковича

В следующем году Генеральная прокуратура планирует конфисковать еще 5 миллиардов гривен экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Средства организованной преступной группировки во главе с Януковичем были заморожены еще в 2014 году. С тех пор никто не мог их спецконфисковать. Несколько попыток в парламенте проваливались под разными надуманными предлогами людьми, которые были связаны с окружением Януковича. Поэтому было принято решение провести спецконфискацию в рамках предоставленных нам законом возможностей. Они достаточно узкие. Но мы смогли пройти в это «игольное ушко», - считает Луценко.

По словам генпрокурора, на данный момент у него есть официальные ответы от Госказначейства и от банков, в которых были средства, все 1,5 миллиарда долларов, списаны.

«Все средства находятся в распоряжении государства. Все остальное неправда. Более того, в следующем году продолжим спецконфискацию еще нескольких миллиардов средств группировки Януковича», - отметил Луценко.

В то же время, по его словам, министерства освоили только 5 из тех 20 миллиардов, которые в июне распределила Рада.

«В первую очередь освоило Министерство обороны и автодор. Если говорить политическими терминами, то освоение такой малой суммы означает саботаж. Тем не менее, в следующем году мы надеемся спецконфисковать не менее 5 млрд. Я буду выступать, чтобы правительство взяло на себя обязательства, чтобы эти средства дошли до людей», - отметил Луценко