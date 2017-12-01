ФСБ заявляет о задержании двух украинцев в оккупированном Крыму

В аннексированном Российской Федерацией Крыму пограничники задержали двух украинцев.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России. Мужчин задержали в пункте пропуска.

Сообщается, что они находились в федеральном розыске: один за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств в крупном размере, второй - за использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия.

"Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска. В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.