Представитель «Правого сектора» подрался с журналистом Коцабой

В Киеве возле станции метро «Крещатик» член «Правого сектора» Алексей Бык напал на журналиста канала NewsOne Руслана Коцабу. Инцидент произошел вчера, 12 декабря.

«Встретил у метро "Крещатик" ватного дурналиста Коцабу. Я был не один, потому ограничился лишь одной подачей», – написал Бык в Facebook и опубликовал видео момента удара.

Сегодня он отметил, что акция не была запланированной.

«Я встретился со знакомой девушкой по делу. Мы взяли кофе прямо перед метро. Тогда еще Коцабы не было, или я его не заметил. Мы пошли с кофе на Майдан, разговаривая. Допили и вернулись на м. Крещатик, потому что мне была нужна эта ветка. И уже там увидели Коцабу, который записывал "голос толпы"», – написал Бык.

По его словам, лучшее в этой акции то, «что мы потом пошли беспрепятственно в метро и поехали по своим делам»