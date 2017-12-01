В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в авто нарушителя ПДД

В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в автомобиле нарушителя Правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области. "Работники Литинского отделения полиции совместно с патрульными на стационарном посту "Березовка" остановили нетрезвого водителя автомобиля Daewoo Lanos.

При осмотре в автомобиле нарушителя полицейские обнаружили пистолет, патроны к нему и вещество, похожее на амфетамин", - говорится в сообщении. По словам главы Литинской полиции Александра Конева, во время несения службы на стационарном посту "Березовка" на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" полицейские за нарушение ПДД остановили Daewoo Lanos. В ходе общения с 31-летним водителем авто, полицейские заметили у мужчины признаки опьянения.

При осмотре автомобиля нарушителя полицейские обнаружили в салоне предмет, похожий на пистолет неизвестной марки, более десятка патронов, две дымовые шашки и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

По данному факту следственным отделением открыто два уголовных производства по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).