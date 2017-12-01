» » В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в авто нарушителя ПДД

В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в авто нарушителя ПДД

Вчера, 15:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в автомобиле нарушителя Правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области. "Работники Литинского отделения полиции совместно с патрульными на стационарном посту "Березовка" остановили нетрезвого водителя автомобиля Daewoo Lanos.

При осмотре в автомобиле нарушителя полицейские обнаружили пистолет, патроны к нему и вещество, похожее на амфетамин", - говорится в сообщении. По словам главы Литинской полиции Александра Конева, во время несения службы на стационарном посту "Березовка" на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" полицейские за нарушение ПДД остановили Daewoo Lanos. В ходе общения с 31-летним водителем авто, полицейские заметили у мужчины признаки опьянения.

При осмотре автомобиля нарушителя полицейские обнаружили в салоне предмет, похожий на пистолет неизвестной марки, более десятка патронов, две дымовые шашки и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

По данному факту следственным отделением открыто два уголовных производства по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Климкин анонсировал переговоры с генсеком ООН по миротворцам на Донбассе

Вчера, 17:58

Канада включила Украину в перечень стран, в которые разрешен экспорт оружия

Вчера, 16:19

В СБУ отказались комментировать сообщения СМИ о дате обмена пленными

Вчера, 15:26

Дуда: Польша поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс

Вчера, 14:51

Гройсман пообещал повышение пенсий военным

Вчера, 14:25

Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове

Вчера, 14:19

Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

Вчера, 12:09

«Укрзализныця» приостановила на время новогодних праздников возврат билетов через Интернет

Вчера, 12:07

Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на Донбассе

Вчера, 12:05

Тигипко купил «Сбербанк» в Украине

Вчера, 11:02

Обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря

Вчера, 10:08

Мост в Станице ремонтировали частники из оккупированного Луганска

Новости Украины:

Вчера, 18:02

Турчинов обсудил со штабом НАТО расширение сотрудничества с Украиной

Вчера, 17:56

В Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских

Вчера, 16:08

Представитель «Правого сектора» подрался с журналистом Коцабой

Вчера, 15:37

В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в авто нарушителя ПДД

Вчера, 14:53

Кличко сообщил о старте нового проекта по изучению английского языка в Киеве

Вчера, 14:19

Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

Вчера, 14:18

В Донецкой области стреляли в мэра одного из городов

Вчера, 12:04

В США приняли окончательное решение по предоставлению военной помощи Украине

Вчера, 11:48

США раскрыли подробности новых санкций против России

Вчера, 11:06

Украина направила в МУС новые данные о нарушениях в Крыму

Вчера, 10:40

ДНР планирует открыть новое "представительство" во Франции

Вчера, 10:39

В проекте бюджета Киева на новое метро выделят 5,8 млрд грн

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 