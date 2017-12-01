В Донецкой области стреляли в мэра одного из городов

В Донецкой области неизвестный выстрелил под ноги мэру Белозерска, злоумышленника задержали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области в Facebook.

Сообщается, что в Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает главе Белозерской городского совета.

"Предварительно установлено, что возле здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия под ноги мэру города. Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, после чего действиям нападающего дадут правовую квалификацию.