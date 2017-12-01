Украина направила в МУС новые данные о нарушениях в Крыму

Украина направила два новых информационных письма в Международный уголовный суда о нарушении прав собственности на территории Крыма.

Об этом во время брифинга рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Кроме защиты интересов государства на территории Крыма, на временно оккупированной территории которого фактически присвоен детский центр «Артек», военный санаторий «Ялтинский», санаторий «Зори Украины», международный аэропорт «Симферополь», ряд других имущественных комплексов, мы также получаем обращения и от частных владельцев. Сейчас по 10 фактам нарушения частного права на имущество на территории Крыма, по 7 соответствующим уголовным производствам мы обратились также с информационным письмом в Международный уголовный суд», - отметил он.

Он также предположил, что эти два информационных письма о защите прав государства на временно оккупированной территории, а также частной собственности будут определяющими для судьбы всего массива собственности на территории Крыма в будущем.