Порошенко подписал закон о назначении членов НКРЭКУ до их избрания по конкурсу

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7342-1 "Про Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины. Так, документом вносятся изменения, которые позволяют главе государства единолично назначать членов НКРЭКУ до проведения конкурса либо в случае неправомочности комиссии.

В частности, в случае, если комиссия не может проводить заседания и принимать решения из-за отсутствия кворума. Стоит отметить, что полномочия назначенных президентом членов НКРЭКУ будут длиться не более трех месяцев.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада Украины разрешила президенту назначать членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до их избрания по конкурсу.