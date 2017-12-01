Из-за проблем с паспортом документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторно

Из-за проблем с паспортом документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторноСегодня, 15:48
Одесский Апелляционный административный суд обязал Таировскую поселковую избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос регистрации кандидата Хасана Хасаева на выборы председателя Таировской объединенной территориальной громады из-за проблем с паспортом кандидата.
По словам юриста Виктора Емолатина, суд может обязать избирательную комиссию повторно рассмотреть то или иное решение, но суд не может давать указание коллегиальному органу: кого, кем и когда регистрировать.
«Поэтому документы кандидата на пост Таировского поселкового головы Хасана Хасаева будут изучены повторно, возможно, они стали яснее», – резюмировал Виктор Ермолатин.
Тем более, что пока оснований для изменения решения комиссии нет.
Таировская объединенная территориальная громада – территория, примыкающая к Одессе. Это километры Черноморского побережья, масса действующих производств, внушительный бюджет ОТГ. Именно поэтому к борьбе за пост главы Таировской ОТГ – повышенное внимание. Подробнее об этом в видеосюжете:
Напомним, 30 ноября Таировская поселковая избирательная комиссия большинством голосов отказала голове Хасану Хасаеву в регистрации кандидатом на выборах председателя Таировской ОТГ, которые запланированы на 24 декабря 2017 года.
Ранее Государственная миграционная служба приняла решение, что паспорт гражданина Украины, который Хасан Хасаев получил вместо паспорта СССР в 1996 году, был выдан незаконно.
В 1986 году Хасаев получил паспорт образца бывшего СССР после освобождения из мест лишения свободы в городе Таганроге Ростовской области, где отбывал наказание. После распада СССР лишь в 1996 году в Одессе он получает первый свой паспорт гражданина Украины. Но в 2016 году после его утери Хасаеву выдают дубликат. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что Хасаеву изначально паспорт гражданина Украины выдали незаконно, соответственно, все последующие – также.
7 августа 2017 года Одесский окружной административный суд вынес решение об отказе в полном объеме в иске Хасаева относительно законности выдачи ему паспорта гражданина Украины.
Сейчас «дело о паспорте Хасаева» находится в Высшем Апелляционном Суде Украины.