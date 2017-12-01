Трагедия МН17: продлено соглашение с Нидерландами о расследовании

До 1 августа 2018 года продлено соглашение между Украиной и Нидерландами о работе международной миссии защиты расследования трагедии лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014-м.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Петр Порошенко, который сегодня подписал соответствующий закон.

В 2014 году стороны договорились о создании многонациональной международной миссии, которая предполагает "защиту расследования причин катастрофы" Боинга авиакомпании Malaysian Airlines. Было заключено соответствующее соглашение.

"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии", - напомнили у главы государства.

Подписанный Порошенко закон вступит в силу со дня его опубликования.