В Одесской области может появиться современное экологическое предприятие

Вопрос переработки твердо-бытовых отходов стал одним из ключевых при обсуждении перспектив развития территориальных громад на недавнем Форуме местного самоуправления во Львове.

Экологически чистая и безопасная переработка твердых бытовых отходов (ТБО) – это новый подход человека к экологии окружающей среды. Данное направление перспективно не только с точки зрения инвестора, который быстро окупит вложенные деньги. Прежде всего, это возможность для громады получить независимость от централизованных поставок тепла и электричества, решить проблему накапливающихся свалок и отсутствия рабочих мест, сделать регион привлекательным для иностранных инвестиций и туризма. Кроме того, переработанные отходы в виде экологичного топлива можно продавать государству по т.н. “зеленому тарифу”. В частности, тем регионам и громадам, которые сами не могут производить безвредное топливо.

Все эти вещи вполне реальны, в том числе для одесского региона, при выполнении двух условий – разделении мусора на пластик, стекло, металлы и т.д. самими гражданами и, естественно, при наличии предприятия, перерабатывающего отсортированные отходы в биотопливо и электроэнергию.

В одесском регионе гарантом выполнения второго условия готов выступить кандидат на пост главы Таировской ОТГ Сергей Обертун.

Проект по строительству мусороперерабатывающего предприятия уже подготовлен его командой. По словам кандидата, он не просто знает, с какими трудностями ему придется столкнуться в этом вопросе, но и знает, как их преодолеть.

По его словам, данное направление очень коррумпировано, о чем свидетельствует то, что за 25 лет в Украине не появилось ни одного современного экологического предприятия, которое собирало бы, сортировало и перерабатывало твердые бытовые отходы.

«Есть небольшие заводы, которые могли бы обслуживать такие территории, как Таирово и Сухой лиман. У нас есть уже договоренности и есть проект, адаптированный к этой местности, где мы сможем обслуживать не только нашу громаду, а и соседнюю - пгт Авангард. То есть, мы в состоянии решить проблему сбора ТБО, проблему содержания территорий в надлежащем виде. Кроме того, это еще и рабочие места. Также мы решаем вопрос энергетики, потому что такое предприятие будет вырабатывать энергию по «зеленому тарифу», то есть экологически чистую», - заявил Сергей Обертун.

При этом он напомнил, что предприятия с так называемой "нулевой экологической отметкой" рекомендованы для применения в густонаселенных районах.

«Здесь решается целый ряд вопросов. Сегодня за вывоз мусора люди платят от 120 до 260 гривен в месяц. Это накладно. А у нас будет нулевая ставка, и если мы научимся еще сортировать отходы дома, то мы будем доплачивать населению за то, что они сортируют мусор. Очистные сооружения, биостанции — это тоже совершенно новые технологии, которых нет еще в Украине. Уже есть эти проекты, уже оговорены локации. Они адаптированы к нашим территориям. В первый год мы рассчитываем привлечь порядка 18-20 млн. евро. И когда люди начнут ощущать это, все повернутся лицом, все будут участвовать. Потому что любой инвестиционный проект дает возможность не только решить ряд проблем, он дает возможность прийти и устроиться на работу, за которую выплачивается нормальная, достойная заработная плата» - уверен Сергей Обертун.

По состоянию на 2015-й год в Украине насчитывалось 1138 свалок, которые не соответствуют нормам экологической безопасности. О масштабе “трагедии” говорят постоянные попытки Львовской области использовать одесские полигоны для хранения своих ТБО.

В данном вопросе, даже при «львовской нагрузке», наш регион может не просто перестать загрязнять окружающую среду. Если будет соответствующая политическая воля, сюда хлынут инвестиции, и Одесская область на собственном примере покажет всей стране и миру в целом, что мы уже живем по-новому!