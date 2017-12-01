Во Львовской области полиция устроила облаву на местных ромов

Через резонансное двойное убийство, которое произошло в четверг вечером в Бориславе, правоохранители устроили облаву на местных ромов.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Сегодня, 11 декабря, в рамках расследования убийства работников местного магазина полиция совместно с Нацгвардией забрала на допросы всех мужчин из более 20 ромских семей. По данным издания, среди задержанных есть также трое жителей Борислава, которых уже безосновательно обвиняли в преступлениях, после чего они отсудили у местной полиции более 500 тыс грн в качестве моральной компенсации.

Как рассказал один из задержанных, житель Борислава Степан Капральов, правоохранители утром выламывали двери в помещения ромских семей, не показывая при этом никаких документов для проведения оперативно-розыскных действий.

"Около 07:30 в наш двор налетели люди в камуфляже и масках. Выбили молотом двери, забежали в дом, кричали и матерились. Моей маме приказывали вставать на колени, брата ударили несколько раз по голове. И такое же было больше, чем в 20 семьях, в которые они врывались и забирали на допросы мужчин. В одной семье есть мужчина, прикованный к постели из-за инсульта, так они не поверили, что он болен, и сбросили его с кровати", - рассказал Капральов.

По его словам, правоохранители вели себя жестоко, на вопрос о документах отвечали нецензурно, а в нескольких случаях даже били ромов. У задержанных изымали мобильные телефоны, а во время допросов собирали отпечатки пальцев и выясняли место пребывания в день убийства работников магазина компьютерной техники