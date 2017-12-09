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На Днепропетровщине сожгли авто россиянину с проукраинской позицией

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Синельниковском районе Днепропетровской области неизвестные сожгли авто гражданина Российской Федерации Алексея Шумака, который вместе с семьей из-за проукраинских взглядов был вынужден покинуть Россию и переехать в Украину.

Об этом заявил сам Шумак, сообщает Радио Свобода.

Он рассказал, что инцидент произошел в субботу вечером: когда он вышел во двор у дома, его «Тойота» уже пылала. До приезда пожарной службы авто выгорело полностью и восстановлению не подлежит.

Это была та самая машина, которую, живя в Санкт-Петербурге, мужчина использовал как «площадку» для выражения политических взглядов: он ездил на авто, оклеив его надписями вроде «Я требую вывести войска из Украины».

«Из дома я услышал, как на улице лаяли собаки, но не обратил внимания. Где-то через полчаса, выйдя на улицу, увидел, что машина горит. Соседи говорят, что незадолго до этого какая-то чужая машина ездила по деревне якобы что-то искала. Никаких фонарей у нас здесь нет, никто ничего не видел. У меня была такая мысль: а вдруг сама загорелась? Но она не могла сама загореться, ведь аккумулятор был отключен, и она не ездила уже полгода. Минут за 50 приехали пожарные, но тушить уже было нечего», - рассказал мужчина.

Он предполагает, что инцидент с автомобилем может иметь политическую подоплеку: недавно сюжет о нем – гражданине РФ, который резко критиковал политику России в отношении Украины и был вынужден покинуть родину, - показал один из местных телеканалов, назвав и номер дома, и село.

«У нас вообще ни с кем нет конфликтов. Ни с соседями, ни с кем. Мы предполагаем, что некие «путиноиды» решились поджечь», - сказал Шумак. По его словам, это авто он приобрел около 12 лет назад.


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