В Донецкой области произошел пожар в жилом доме, погиб младенец

В Донецкой области произошел пожар в частном доме на ул. Первомайская с. Берховка Бахмутского района, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Указано, что к месту пожара были направлены спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда областного управления ГСЧС.

"Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что происходит горение жилого дома. До прибытия пожарных сотрудниками скорой медицинской помощи был госпитализирован пострадавший ребенок 2017 года рождения в реанимационное отделение больницы г. Бахмут с диагнозом - ожоги I-III степеней.

В 20:10 ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар локализован в 16:42, ликвидирован в 16:55. Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами. Как доложили в ГСЧС, от Главного управления привлекались 7 спасателей и 2 единицы техники.