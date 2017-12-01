США выступили за введение санкций НАТО против России

Соединенные Штаты Америки выступают за введение санкций НАТО против России на основании доказательств нарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает Der Spiegel.

Сообщается, что в начале ноября министр обороны США Джеймс Мэттис на закрытом заседании "Группы ядерного планирования НАТО" требовал от стран-участниц разработать общий план действий для принуждения России к соблюдению положений договора о РСМД, а также быть готовыми к введению санкций.

По данным Spiegel, перед началом заседания НАТО в Брюсселе США показали полученные новые доказательства нарушения договора о РСМД со стороны России. "Спецслужбы наших союзников располагают доказательствами того, что Россия нарушила договор о РСМД, разместив оружие средней дальности", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и назвал саботаж России "вызовом безопасности европейского континента".

Также сообщается, что на прошлой неделе США инициировали совместное заявление по осуждению действий России, однако его заблокировала Германия, которая призвала РФ ответить на обвинения со стороны США.