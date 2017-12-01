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Местная власть не пускает в Таирово компанию «Ашан», - Сергей Обертун

Сегодня, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

Местная власть не пускает в Таирово компанию «Ашан», - Сергей ОбертунКомпания «Ашан» не может начать в Таирово строительство современного торгово-развлекательного комплекса из-за того, что ситуация тормозится на местном уровне.

Об этом заявил кандидат на должность главы Таировской объединенной громады Сергей Обертун.

По его словам, строительство «Ашана» - это порядка ста миллионов инвестиций в поселковый совет и объединенную громаду и три тысячи рабочих мест.

«Территориально он находится как раз возле густонаселенного массива «Радужный». Там, де-юре, проживает около 2-х тысяч человек. А де-факто – 25. Садиков нет, школ нет, дорог нет, проездов нет, освещения нет, парковок нет. Горят машины - пожарные едут и собирают все автомобили, которые стоят на пути. Но они просто вынуждены там стоять. Все эти вещи очевидны, но ими нужно заниматься», - сказал Сергей Обертун.

Кандидат отметил, что привлечение в регион крупного бизнеса – один из приоритетов в деятельности областной администрации. Но проблема не разрешилась даже после того, как с представителями компании в октябре встретился губернатор Максим Степанов. Стороны обсудили поступление инвестиций в регион на сумму 50 млн. грн. на первом этапе.

«После этой встречи реализация проекта так и не началась из-за препон со стороны местной власти», - сказал Обертун.


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