Восстановлено электроснабжение и дорожное сообщение с селом Травневое, которое в конце ноября перешло под контроль ВСУ, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

В среду, 6 декабря, Травневое впервые посетили представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Основной целью визита была оценка текущей гуманитарной ситуации в населенных пунктах и выяснение первоочередных потребностей их жителей.

Дорога от Травневого в "Бахмутский аграрный союз" для перемещения рабочих была отремонтирована благодаря оказанной помощи последнего. Начал курсировать автобус, который выезжает в восемь утра из Травневого и в три часа возвращается. Автобус и все сопутствующие материалы также обеспечили представители "Бахмутского аграрного союза".

Вместе с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов населенный пункт посетили представители общественной организации Гуманитарная миссия "Пролеска", которые раздали местным жителям одеяла и продуктовые наборы.

В то время также силами и средствами подразделения ГСЧС Украины, которая дислоцируется в н.п. Новолуганское, завершается работа по восстановлению кровли крыш, поврежденных в результате обстрелов.

Также специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины завезли в Травневое генератор мощностью 100 кВт. Благодаря этому уже на двух улицах восстановлено электроснабжение. Третью улицу Травневого подключат к генерирующим мощностям в ближайшие дни, если не будет вооруженных провокаций со стороны боевиков.