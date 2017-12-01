Вандалы разрушили в Бахмуте детскую площадку "Тутти-Фрутти", которую в этом году обновили по случаю Дня города. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Ранее детская площадка была заброшена, но благодаря усилиям неравнодушных жителей города ее отремонтировали, украсили качели и горки. Также в рамках обновления на площадке появились деревянные сказочные персонажи.

Утром 7 декабря горожане обнаружили, что фигуры вырваны из земли и разбиты постаменты, на которых они были закреплены. По факту повреждения фигур в полиции зарегистрировано обращение и проводятся действия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.