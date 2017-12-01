В Таирово Обертун планирует строить Дом громады и очистные сооружения

За два последних года команда Сергея Обертуна подготовила много интересных проектов. Как рассказал сам кандидат на должность главы Таировской объединенной громады, прежде всего, это “Дом громады”.

“Это не поселковый совет, где, извините, сидит недоступный голова в кабинете за тремя замками и тремя секретарями, и бабушка за справку должна платить деньги. “Дом громады” - это Центр предоставления административных услуг, где есть социальные работники, участковый, ФАП и социальная аптека. Человек, приходя в «Дом громады», решает практически все свои вопросы. А голова – это не недоступный чиновник. А член громады, который как раз и контролирует, отслеживает, как работает этот «Дом громады». Удовлетворяет ли он потребностям населения? Это первое и самое основное, что нужно сделать", - считает Сергей Обертун. По его словам, также подготовлены проекты по строительству мусороперерабатывающего предприятия.

"Данное направление очень коррумпировано, о чем свидетельствует то, что за 25 лет в Украине не появилось ни одного современного экологического предприятия, которое собирало бы, сортировало и перерабатывало твердые бытовые отходы. Есть небольшие заводы, которые могли бы обслуживать такие территории, как Таирово и Сухой Лиман. У нас есть уже договоренности и есть проект, адаптированный к этой местности, где мы сможем обслуживать не только нашу громаду объединенную, а и соседнюю Авангардскую громаду. То есть мы в состоянии решить проблему сбора ТБО, проблему содержания территорий в надлежащем виде. Кроме того, это еще и рабочие места. Также мы решаем вопрос энергетики, потому что такое предприятие будет вырабатывать энергию по «зеленому тарифу», то есть экологически чистую", - заявил Сергей Обертун. Он также напомнил, что предприятия с так называемой “нулевой экологической отметкой" рекомендованы для применения в густонаселенных районах.

"Здесь решается целый ряд вопросов. Сегодня за вывоз мусора люди платят от 120 до 260 гривен в месяц. Это накладно. А у нас будет нулевая ставка, и если мы научимся еще сортировать отходы дома, то мы будем доплачивать населению за то, что они сегодня сортируют мусор. Очистные сооружения, биостанции — это тоже совершенно новые технологии, которых нет еще в Украине. Уже есть эти проекты, уже оговорены локации. Они адаптированы к нашим территориям. В первый год мы рассчитываем привлечь порядка 18-20 млн. евро. И когда люди начнут ощущать это, все повернутся лицом, все будут участвовать. Потому что любой инвестиционный проект дает возможность не только решить ряд проблем, он дает возможность прийти и устроиться на работу, за которую выплачивается нормальная, достойная заработная плата” - уверен Сергей Обертун.

В целом, считает кандидат на должность главы Таировской объединенной громады, от такого объединения выиграю все его участники.

"Объединенная громада, если говорить о Таировской, получает плюс, и Сухой Лиман, и сама Таировская громада. Потому что Сухой Лиман имел при количестве населения до 1,5 тысяч человек бюджет в 1,7 млн гривен. Сделать в принципе ничего не возможно было. А Таировская громада имела в 2016 году 152 млн, по-моему, сейчас 124 млн, - тенденция к уменьшению.", - констатирует Сергей Обертун. По его словам, все эти вещи очевидны. И ими нужно заниматься.