Под Киевом мужчина подорвался на гранате

В Броварском районе Киевской области на гранате подорвался мужчина, пострадавшего госпитализировали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что взрыв прогремел сегодня около 04:00 в одной из квартир в селе Малая Тарасовка. В результате взрыва пострадал 35-летний бывший участник АТО на Донбассе, у него диагностированы осколочные ранения плеча.

"О взрыве сообщил сосед потерпевшего. На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и специалисты-взрывотехники. В квартире обнаружили чеку и спиртные напитки", - говорится в сообщении. Полиция продолжает следственные действия и выясняет причины и обстоятельства взрыва. Открыто уголовное дело.