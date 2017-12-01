В Донецкой области неизвестные совершили тройное убийство

В Великой Новоселке Донецкой области неизвестные убили семью из трех человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

Сообщается, что злоумышленники убили 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына. Тела погибших со следами пыток обнаружил родственник, который пришел к ним домой.

"Во время осмотра места преступления полицейские обнаружили, что руки жертв были связаны, на теле - следы избиения и резаные раны, в доме - беспорядок. На розыск убийц поднят весь личный состав местной полиции, перекрыты пути возможного отхода злоумышленников", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, территорию обследуют кинологи со служебными собаками. В населенном пункте развернут оперативный штаб. По данному факту открыто уголовное дело.