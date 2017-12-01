Десяткам переселенцев аннулируют справки ВПЛ в Славянске

В Славянске 60 человек лишились статуса внутренне перемещенных лиц по факту не проживания по указанному при регистрации адресу в результате недавней проверки более 1 тыс. переселенцев.

Об этом сообщила начальник Управления труда и социальной защиты населения Елена Алехина на прошедшем аппаратном заседании.

По ее словам, многие из переселенцев, которые формально проживают на территории Славянска, по разным причинам отсутствовали на месте регистрации во время рейдов проверяющих работников УТСЗН.

Таким образом, фиктивным переселенцам в законном порядке будут аннулированы справки ВПЛ, что соответственно повлечет за собой прекращение выплат этим гражданам денежных компенсаций за жилье, адресной помощи, социальных пособий и пенсий, оформленных ранее.