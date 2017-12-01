В Краматорске заложили аллею памяти погибшим участникам АТО

В Краматорске состоялась закладка Аллеи Памяти погибшим участникам АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«6 декабря по случаю 26-й годовщины Дня Вооруженных Сил Украины в Краматорске в сквере Героев состоялась торжественная закладка Аллеи памяти - высадка деревьев и установка памятного монумента защитникам Украины, что отдали жизнь во время участия в АТО», - говорится в сообщении.

Инициатором создания аллеи стали члены общественной организации «Правовая защита и безопасность Украины» и штаб АТО.

Участники митинга почтили минутой молчания погибших украинских военных, а также возложили цветы к памятному знаку.

Закладка монумента находится рядом с памятным знаком погибшим жителям Краматорска во время боевых действий на Донбассе.