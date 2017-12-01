Порошенко впервые отреагировал на ситуацию с Саакашвили

Государство-оккупант Россия делает ставку на то, чтобы подорвать ситуацию в Украине изнутри, а не исключительно военным способом.

Так, не называя фамилий, президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с оппозиционным политиком Михаилом Саакашвили, находясь с визитом на Яворовском полигоне по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

"Все большую ставку враг делает на то, чтобы бить в спину, подрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию в стране... В Москве не жалеют сил, да и денег у них куры не клюют. И фамилии здесь ни к чему. Знаете, я думал, что меня трудно чем-либо удивить. Но то, что вчера увидела и услышала вся страна, потрясло и шокировало всех", - сказал глава государства.

Порошенко поблагодарил ГПУ и СБУ "за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности".

"Что радует - то, что украинский народ еще до наших силовиков профинансированную из Москвы гоп-компанию раскусил еще раньше. И поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной Радой", - отметил он.

Порошенко заявил, что организаторы акций под Радой "жаждали крови" и провоцировали силовиков.

"Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. И мы даем подобным делам отпор", - сказал президент