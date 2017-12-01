Стрельба в Княжичах: ГПУ сообщила о подозрении еще двум экс-правоохранителям

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении еще двум экс-правоохранителям, которые, превышая власть, способствовали незаконному применению огнестрельного оружия в с. Княжичи (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Генпрокуратура сообщила о подозрении двум экс-руководителям подразделений ГУ Нацполиции в г. Киеве, которые, превышая власть, способствовали незаконному применению огнестрельного оружия в с. Княжичи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по согласованию с процессуальным руководителем ГПУ 5 декабря сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти, которым вызвано тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины двум бывшим руководителям подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, которые, превышая предоставленную им власть, активно способствовали незаконному применению 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в с. Княжичи, в результате чего погибли 4 сотрудника полиции. Согласно сообщению, сейчас в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.