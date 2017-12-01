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Кабмин упростил визовый режим со Швейцарией

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины утвердил соглашение об упрощении визового режима со Швейцарией.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 6 декабря.

"Утвердить соглашение между Кабинетом министров Украины и Швейцарским федеральным советом об упрощении оформления виз", - говорится в постановлении.

Отметим, в соглашении расширяется перечень категорий граждан Украины, которые смогут пользоваться визовыми упрощениями, сокращается срок рассмотрения визовых заявлений, увеличивается срок действия многоразовых виз. Соглашение также устанавливает перечень документов для получения визы, размеры оплаты, продолжительность процедуры обработки заявлений.  


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