В Ровенской области легковой автомобиль врезался в автобус, есть погибший

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп легковой автомобиль врезался в автобус, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"Около семи утра сегодня, 6 декабря, на автодороге Киев-Чоп в селе Крилов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения ВАЗ-21099 и автобуса Setra погиб водитель легковушки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

"Легковой автомобиль, который отбросило на отбойник, начал гореть из-за поврежденного бензобака. Его водитель от полученных травм погиб на месте. В автобусе находились водитель и пассажир, никто не пострадал", - сообщают в полиции. Сейчас на месте аварии работают правоохранители, личность погибшего устанавливается.