В Украину не пустили журналистов из Грузии

Украинские пограничники сегодня отказали во въезде в страну трем журналистам грузинского Первого телеканала. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

В посольстве Грузии в Украине отметили, во въезде в Украину было отказано трем сотрудникам телеканала - журналисту Саломеи Кокиашвили оператору Зазе Шуквани и инженеру Левану Гулбани.

По данным телеканала, журналистов задержали на несколько часов в аэропорту, а затем объявили об отказе во въезде на территорию Украины.

"Украинская сторона объяснила недопуск представителей СМИ мерами безопасности, хотя официальных комментариев от МИД не поступало", - отметили в посольстве Грузии в Украине.