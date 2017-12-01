Выборы в Одессе: Хасаев не лишался гражданства, потому что никогда его не имел

Свое право участвовать выборах председателя Таировской объединенной территориальной громады Хасан Хасаев готов отстаивать до “победного конца”.

В судах, на митингах и на агитационно-отчетных встречах. При этом его права - “птичьи”. Разобраться в ситуации и подтвердить это помогла глава избирательной комиссии Овидиопольского района Одесской области ИРИНА ЯРОЦКАЯ.

- Лидер БЮТ уже не первый раз заявляет о том, что кандидата от ее политической силы на выборах Таировского поселкового головы Хасана Хасаева с помощью грязных технологий отстраняют от выборов. Как вы оцениваете происходящее с точки зрения руководителя избиркома?

- Я слушаю, что говорит Тимошенко и я возмущена тем, что ее дезинформируют. Кто-то ее подставляет. Пиарщики, юристы, или кто, я не знаю. Она заявила, что кандидат от БЮТ 40 лет живет в Украине и его лишили гражданства. Это не так. Хасан Хасаев никак не мог 40 лет проживать в Украине, потому что когда мы все получали гражданство Украины – в 91-92м годах, Хасан Хасаев отбывал наказание в местах не столь отдаленных, и никак не мог находиться в Украине. Нужны правильные акценты. Речь идет о том, что, согласно выводам Миграционной службы Украины, гражданство Хасаевым не было получено ПО ЗАКОНУ. То есть его не лишили гражданства. Он его не получал! Два года назад, когда он избирался поселковым головой, избирком зарегистрировал его кандидатом по ксероксу паспорта!!!

- Там была целая история с утерей документов, возможно ли, что Хасаев действительно получил украинский паспорт, но какой-то упрощенной процедуре?

- Есть упрощенная процедура получения гражданства, если вы уроженец этой страны – Украины. Хасан Хасаев – уроженец Дагестана, насколько я знаю. Поэтому приехать сюда и получить гражданство, не имея на то оснований, он никак не мог. И некорректно говорить, что его лишили гражданства. Он его не получал!

- Юлия Тимошенко об этом говорит публично уже второй раз. Мол, ее кандидата с мешком на голове выдворяют из страны и лишают гражданства. Чем то же эти заявления подкреплены?

- Это - глупость. Никто не лишал гражданства Хасана Хасаева. Я доверяю Миграционной службе Украины, которая дала четкий ответ – Хасан Хасаев НИКОГДА не обращался в службу по поводу выдачи ему гражданства! Соответственно, получить его он не мог. И как при этом он является действующим поселковым головой, распоряжается бюджетами и ведет отношения с казначейством, мне непонятно. Этими вопросами должны заниматься правоохранители и СБУ.

- В чем в этой ситуации судебная коллизия, позволяющая Хасаеву апеллировать к суду?

- Первая инстанция подтвердила вывод миграционной службы. Затем апелляция отменила решение первой инстанции. Затем Кассационный суд приостановил решение апелляции. Таким образом, речь не идет о том, что в силе решение первой инстанции или второй, речь о том, что нельзя игнорировать ответ Миграционной службы о том, что Хасаеву никогда украинское гражданство не выдавалось.

- На недавней встрече с громадой Хасаев поливал грязью членов избиркома. Почему он так озлоблен на вас?

- По поводу моей комиссии, он там оспаривал какие-то заключения об отсутствии у него высшего образования... Знаете, я в глаза его могу спросить - пусть покажет диплом хотя бы о среднем образовании. А то, что он реально решил некоторые проблемы, - ему просто повезло. Взять поселковые бюджеты 14 и 17 года – это две большие разницы. Нынешний больше в 3-4 раза. Как-то эти деньги надо осваивать.

Беседовал Иван Греков