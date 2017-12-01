Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании крушения МН17

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении мандата международной миссии защиты расследования крушения малайзийского Боинга рейса МН17 до 1 августа 2018 срока.

«Принят Закон «О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года», - сообщается на сайте парламента.

Ратификация соглашения будет способствовать продолжению расследования причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании «Малазийские авиалинии».

Проект закона зарегистрирован под №0169.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.