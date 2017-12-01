В Авдеевке спасатели восстановили 144 поврежденных обстрелами дома

Спасатели восстановили 144 поврежденных обстрелами дома в Авдеевке, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В течение 4 декабря спасатели проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Седова, Леваневского и Лермонтова. Отмечается, что некоторые дома приходится восстанавливать практически с нуля, ведь они получили значительные повреждения.

К проведению работ привлечены 40 человек личного состава и 4 единицы техники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС из города Ромны Сумской области