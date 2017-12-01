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Выборы в Одессе: В Таирово Хасаев двигает на выборы своего сына и грозит «майданом»

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

Незарегистрированный избирательной комиссией глава Таировского поселкового совета Хасан Хасаев решил выдвинуть кандидатом на пост поселкового головы своего сына Тимура.

Об этом Хасаев заявил во время митинга, на котором планировалось отчитаться перед жителями о проделанной работе в поселке.

Как известно, избирательная комиссия не зарегистрировала Хасана Хасаева как кандидата на выборы поселкового головы, которые должны состояться 24 декабря, по причине отсутствия у него украинского гражданства.

Однако Хасаев не оставляет надежд принять участие в выборах, оспаривая это решение в суде.

«Буду я регистрироваться или не буду, мы посмотрим, но допустить тех, кто рвется к власти – это будет самый черный день для всей громады Таирово», - сказал Хасан Хасаев.

Во время митинга некоторые выступающие завуалированно призывали к блокированию госучреждений, обвиняли в сепаратизме представителей государственной власти.

Народный депутат Украины Василий Гуляев считает, что участие Хасана Хасаева в таком митинге несовместимо с его должностью поселкового головы.

«Для человека, который работает в местном самоуправлении, тем более, является председателем поссовета, госслужащим, призывать к митингам – это, как минимум, неправильно. В любом случае, это все надо решать в правовом поле», - сказал Василий Гуляев.

Впрочем, на этом же митинге Хасан Хасаев признал,  что нарушил избирательное законодательство. Однако не считает это «таким уж нарушением».


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