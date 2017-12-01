В Донецкой области из-за гриппа и ОРВИ госпитализированы более 200 человек

Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Донецкой области стабильна: эпидпорог превышен только среди школьников. Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

В области с 24 ноября по 30 ноября заболели гриппом и ОРВИ 8130 человек, показатель на 100 тысяч населения составляет 415,6, что ниже эпидемического уровня на 42,6%.

Дети до 17 лет среди всех заболевших составляют 74,7% (6081 случаев).

Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 1950,9 на 100 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 67,9%, уровня прошлой недели на 5,7%.

Из всех заболевших госпитализированы 209 человек. Удельный вес детей до 17 лет составляет 87,1% от числа госпитализированных.

С момента начала прививочной компании всего привито 3446 человек, что составляет 53,09% от плана.

За средства местного бюджета привито 2203 человек, за средства предприятий привиты 822 человека, за личные средства привито 346 человек.

На территории Украины по данным эпиднадзора интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 470,3 на 100 000 населения, что выше уровня прошлой недели на 7,2%. Наиболее высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Тернопольской областях.