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У десантных войск - новая форма, знамя и штандарты

Сегодня, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские десантно-штурмовые войска недавно отметили свой профессиональный праздник – День Вооруженных сил страны. Недаром эта дата совпала с другим, не менее значительным праздником – Днём Достоинства и свободы, а также религиозным Днем Святого Архистратига Михаила. Так же как и покровитель этого дня, десантники защищают мирное небо от врага здесь, на земле украинской.

У десантных войск - новая форма, знамя и штандарты

Президент страны издал Указ, которым установил эмблему и знамя десантных войск: примечательно, что на смену голубым беретам пришли головные уборы цвета пролитой в боях крови. Теперь форменный берет украшает купол парашюта, как главный символ всех десантных подразделений мира, а также дополнительная атрибутика - золотистые крылья Святого Михаила и огненный меч.

По этому поводу Командующий этим родом войск генерал-лейтенант М. Забродский провел в Киеве церемонию замены устаревших головных уборов новыми беретами для воинов.

Мероприятия посвященные присяге военнослужащих

Торжественное принятие присяги украинских десантников состоялось в день Собора Архистратига Михаила на знаковом для украинцев месте – на площади возле Михайловской церкви. Присутствовавший на мероприятии Президент отметил, что бордовые береты используют в мировой практике для идентификации десантных войск, причем 19 стран из членов НАТО также пользуются этим цветом и символикой.

На празднике присутствовали житомирские десантники, военнослужащие 95 бригады вместе со своими командирами. Эти военные известны своими героическими боевыми заслугами и активной борьбой с российскими оккупантами, многие из них были ранены на полях сражений. Всего за героизм и мужество награждено в стране 2557 десантников, 12 из которых получили еще и Звезду Героя Украины. 469 славных воинов не вернулись из боевых заданий, оставив свои жизни в боях с врагом.

Татьяна Рычкова поделилась впечатлениями в социальной сети Фейсбук: «Я верю, что страна. Которую мы отстраиваем для наших потомков, будет цветущей и мирной. Ошибиться в этом нам не дадут те, чья жизнь была прервана на Донбассе и на улице Институтской. Да и духовный покровитель войска, небесный воин Святой Михаил присмотрит за нами!»

Источник: официальный сайт Татьяны Рычковой

 


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