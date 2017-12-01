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В Украине с начала года произошло 85 нападений на журналистов

Сегодня, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

С начала 2017 года в Украине зафиксировано 85 случаев проявления физической агрессии против журналистов. Об этом со ссылкой на данные мониторинга сообщает Национальный союз журналистов.

Отмечается, что в течение ноября нападениям подверглись пять журналистов. Инциденты произошли в Киеве, Николаеве, Черновцах и Львовской области.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко считает, что в Украине в группе большого риска находятся журналисты-расследователи.

"Нарушая неудобные для политиков или чиновников, или бизнесменов темы, наши коллеги подвергаются физической агрессии. При этом правоохранители не только эффективно не наказывают нападающих, но и сами задают модель грубого реагирования на профессиональную работу журналистов", - заявил он.


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